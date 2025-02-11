موسكو عن تصريح ترامب عن تحول الأوكران لروس: كل شيء وارد الحدوث

(وكالات)

أكد القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يملك معلومات بشأن وصول مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو، وذلك ردًا على تقارير إعلامية تحدثت عن زيارات محتملة لمسؤولين مقربين من ترامب إلى روسيا.

وحول تصريحات ترامب التي قال فيها إن "أوكرانيا قد تصبح روسية"، علق الكرملين بأن "أي شيء وارد الحدوث"، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الأراضي الأوكرانية يريد الانضمام إلى روسيا، وهو ما يتماشى مع تصريحات ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الموقف الروسي ثابت وواضح، مضيفًا أن "الواقع على الأرض يشير إلى أن العديد من الأوكرانيين يعتبرون أنفسهم جزءًا من روسيا، وقد أصبح ذلك حقيقة بالفعل".

في سياق آخر، كشف الكرملين أن الاتصالات مع واشنطن لا تزال مستمرة عبر قنوات معينة، رغم التوترات المتزايدة بين الجانبين. ولم يوضح الكرملين طبيعة هذه الاتصالات أو فحواها، لكنه شدد على أنها "مكثفة وتجري في إطار محدد".

من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تكثيف استخدام الإمكانات النووية لضمان القدرة الدفاعية لروسيا، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على تفوق بلاده العسكري في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

على جانب آخر، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرح خلال مؤتمر صحفي في كييف، أن ممثلين عن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزورون أوكرانيا هذا الأسبوع.

وأشار ترامب في تصريحاته، إلى أن أوكرانيا قد تصبح روسية في المستقبل، وذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" قال فيها إنهم "قد يتوصلون إلى اتفاق، وقد لا يتوصلون إلى اتفاق. قد يكونون روسًا في يوم من الأيام، أو قد لا يكونون روسًا في يوم من الأيام".