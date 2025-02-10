قادة بجيش الاحتلال: قيادة المنطقة الوسطى وسعت أوامر إطلاق النار بالضفة

وكالات

نقلت صحيفة هآرتس عن قادة وحدات بالجيش الإسرائيلي قولهم إن قيادة المنطقة الوسطى وسعت أوامر إطلاق النار بالضفة الغربية، وهو ما زاد من عدد القتلى المدنيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال قادة الوحدات الذين تحدثت معهم الصحيفة إن التغيير في الأوامر مصدره قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط وقائد فرقة الضفة يكي دولف.

وذكر مصدر أمني للصحيفة أنهم يعتقدون أن ارتفاع عدد القتلى غير المسلحين في الضفة مؤخرا غير اعتيادي، بينما أوضح جنود إسرائيليون شاركوا بعملية الضفة أن أوامر إطلاق النار واسعة، وسهلت على الجنود الضغط على الزناد.

وذكر الجنود أن قائد المنطقة الوسطى سمح بإطلاق النار بقصد القتل في الضفة دون اللجوء إلى الاعتقال.