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عائلات الأسرى الإسرائيليين لترامب: نتنياهو سيحاول أن يراوغ كما راوغ مع بايدن

07:07 م السبت 01 فبراير 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء المتطرفون يحاولون إفساد صفقة التبادل.

وخاطبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلين إن نتنياهو سيحاول أن يراوغ كما راوغ مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فلا تسمح له، كما نرجو أن تقوم بكل ما يلزم لعودة باقي الأسرى.

وأضافت أن كثير من الأسرى تم التخلي عنهم لأسباب سياسية ولولا الرئيس ترامب لما كانوا معنا اليوم، ذاكرة أنهم يواجهون حكومة وحشية حاولت التخلي عن الأسرى وزرع الفرقة بينهم.

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائيليين، نرى حملة إعلامية في إسرائيل هدفها تبرير استئناف الحرب وإلقاء اللوم على حركة حماس.

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