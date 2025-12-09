إعلان

مسؤول أمريكي: نتوقع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة مطلع 2026

كتب : محمود الطوخي

10:04 م 09/12/2025

غزة

أكد مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أنه رغم جميع الصعوبات فإن المحادثات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة تحرز تقدما.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن من المتوقع نشر طلائع قوة الاستقرار الدولية بغزة مطلع 2026 بمشاركة دولة أو دولتين مبدئيا، موضحا أن القوة الدولية لن تنتشر في الأماكن الخاضعة لسيطرة حماس في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن مفاوضات المرحلة الثانية أمامها مشكلات صعبة وتحديات متعددة ووجهات نظر مختلفة، مؤكدا أن المفاوضات تجري خلف الأبواب لضمان تحقيق تقدم.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن المباحثات تركز على توفير قوات وهيكل قيادة وعملية نشرها وقواعد الاشتباك والدعم اللوجستي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع دول عدة بشأن مساهمتها في قوة الاستقرار الدولية ومن ضمنها دول عربية.

وذكر المسؤول الأمريكي، أن مشاركة الولايات المتحدة في قيادة قوة الاستقرار الدولية لا تزال قيد البحث، موضحا أن قرار مجلس الأمن بخصوص غزة واضح بشأن مسألة الانسحاب الإسرائيلي في إطار المرحلة الثانية.

وأفاد بأن الولايات المتحدة منخرطة في مباحثات تشكيل قوة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، لافتا إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن واضحان بشأن نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

وكشف المسؤول الأمريكي، أن واشنطن والأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية لا تزال في مرحلة التخطيط لتشكيل قوة شرطة فلسطينية من سكان قطاع غزة.

وفي ما يخص مركز التنسيق المدني العسكري جنوب إسرائيل، أكد المسؤول الأمريكي أنه يعمل لإزالة العقبات لتحقيق زيادة في المساعدات الإنسانية لغزة كما ونوعا، مضيفا "نقر بحاجة غزة إلى مساعدات إضافية محددة لم تتم تلبيتها بعد ونعمل على توفيرها".

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أنه تم إدخال أكثر من 30 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة منذ إنشاء مركز التنسيق في 17 أكتوبر الماضي

مسؤول أمريكي قوة الاستقرار الدولية غزة

