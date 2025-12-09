العراق.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين جراء سيول وأمطار غزيرة

بغداد - (د ب أ)

لقي عراقيان حتفهما وأُصيب خمسة آخرين اليوم الثلاثاء، خلال موجة سيول بعد موجة أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بمحافظة السليمانية إحدى مدن كردستان العراق.

وذكرت مصادر محلية في محافظة السليمانية أن مناطق متفرقة بالمحافظة تعرضت اليوم إلى موجة أمطار غزيرة رافقها سيول جارفة تسببت بمقتل شخصين الأول بعمر 70 عاما والثاني بعمر 24عاما وإصابة خمسة آخرين ومحاصرة عدد من القرى والمنازل وسقوط سياج مدرسة.

كما تسببت السيول من جراء الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية في محافظة السليمانية في قطع الطرق في مناطق جمجمال والشورش وداقوق وطوز خرماتو جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت هيئة الأنواء والرصد الزلزالي في العراق أن البلاد تتعرض إلى موجة أمطار غزيرة في المناطق الشمالية والأقسام الشرقية يصاحبها هطول حبات البرد فيما تشهد محافظتا أربيل ودهوك هطولا ثلجيا خفيفا مع وجود ضباب.