الولايات المتحدة: سنستخدم نفوذنا لوقف الفظائع المروعة في السودان

كتب- محمد جعفر:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها وسلطتها لوقف ما وصفته بـ"الفظائع المروعة" الجارية في السودان، في ظل تصاعد حدة العنف وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان لها إن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الفاشر بدعم من مقاتلين كولومبيين، ونفذت عمليات قتل جماعي استهدفت مدنيين في المنطقة، مؤكدة أن واشنطن تنظر بخطورة إلى هذا التصعيد.

وأوضحت أن العقوبات التي فُرضت تشمل الأفراد أو الجهات التي تقدم خبرات تكتيكية أو فنية أو تدريبًا لقوات الدعم السريع، في إطار تحركات لقطع مصادر القوة والدعم التي تتلقاها هذه القوات.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية تعطل "مصدرًا مهمًا" للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع، في خطوة تهدف إلى تقليص قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية.

واختتمت الخارجية الأمريكية تصريحاتها بالتأكيد على أن واشنطن ستنسق مع دول المنطقة من أجل إنهاء الفظائع وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار في السودان.