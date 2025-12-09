إعلان

واشنطن تعلن خفض تمويل أوكرانيا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع

كتب : مصراوي

08:12 ص 09/12/2025

علم أمريكا

وكالات

أعلنت "بوليتيكو"، أن واشنطن أكدت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع نيتها تقليص تمويل أوكرانيا بعد صرف الدفعة الأخيرة من قرض المجموعة المتفق عليه مع الإدارة الأمريكية السابقة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي: "أثناء الاجتماع صرحت الولايات المتحدة بأنها ستقلص دعمها لأوكرانيا بعد دفع الشرائح الأخيرة من قرض مجموعة السبع الذي تم الاتفاق عليه مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2024".

ووافقت مجموعة السبع العام الماضي على قرض لكييف بقيمة 50 مليار دولار بتمويل من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وحتى ديسمبر الجاري حوّل أعضاء مجموعة السبع 34.8 مليار دولار إلى أوكرانيا بموجب هذا البرنامج، وفقا لروسيا اليوم.

