

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأحد، أن طائرات عسكرية صينية أغلقت راداراتها على مقاتلات يابانية في الأجواء فوق جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، واصفة الأمر بأنه عمل خطير.

وإغلاق الرادار خاصية في العديد من نظم الرادارات تسمح للطائرة بتحديد هدف معين وتتبعه بشكل مستمر وتلقائي.

وشهدت العلاقات بين بكين وطوكيو توترا كبيرا الشهر الماضي عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أشارت فيها إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم.

ووصف وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في مؤتمر صحافي عقده على عجل، صباح الأحد، هذه الحوادث بأنها خطيرة ومؤسفة للغاية، قائلا: "إن اليابان قدمت احتجاجا شديد اللهجة لبكين وطالبتها بمنع تكرار ذلك".

وأكدت الوزارة عدم وقوع أي أضرار أو إصابات جراء حوادث السبت.

وفي الحادثة الأولى التي وقعت فوق البحر في جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، قالت الوزارة في بيان إن طائرة مقاتلة من طراز جاي-15 انطلقت من حاملة الطائرات لياونينغ التابعة للبحرية الصينية قامت بإغلاق رادارها بشكل متقطع على طائرة مقاتلة من طراز أف-15 تابعة للقوات الجوية اليابانية.

أضاف البيان، أنه بعد نحو ساعتين، قامت مقاتلة صينية من طراز جاي-15 انطلقت أيضا من حاملة الطائرات لياونينج، بإغلاق رادارها بشكل متقطع على مقاتلة يابانية.

وتابع: "إغلاق الرادار في هذه الحوادث يشكل عملا خطيرا"، معربا عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الحوادث.

وتستخدم الطائرات المقاتلة راداراتها لتحديد الأهداف والتحكم بإطلاق النار، وكذلك في عمليات البحث والإنقاذ، وفقا للغد.