أوكرانيا تهاجم مصفاة نفط في روسيا

موسكو - (د ب أ)

قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت، إنها نفذت ضربة جديدة استهدفت قطاع النفط الروسي، مركزة على مصفاة في مدينة ريازان على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.

وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم رصد إصابة منشأة، مضيفة أن المصفاة تزود القوات المسلحة الروسية بالوقود.

وقال حاكم منطقة ريازان، بافيل مالكوف، على تليجرام إن حطاما سقط داخل مجمع منشأة صناعية، ولم تقع إصابات أو أضرار كبيرة.

وبحسب الحاكم، تم إسقاط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة خلال الليل. وتعرّض مبنى سكني لأضرار، لكن تم إخماد حريق على سطحه بسرعة.

ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو وصور غير موثقة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ما يُزعم أنه حريق داخل المصفاة القريبة وتأثير على سطح مبنى شاهق.

وتعود ملكية مصفاة ريازان إلى مجموعة "روسنفت"، وكانت قد تعرضت لهجوم بمسيّرة أوكرانية في نهاية أكتوبر.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي واسع النطاق منذ ما يقرب من أربع سنوات. وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت هجماتها على قطاعي النفط والغاز الروسيين بهدف تعطيل مخزون الوقود المستخدم من قبل الجيش واستنزاف الموارد المالية للدولة المخصصة لمواصلة الحرب.