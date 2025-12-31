قوات المجلس الانتقالي تبدأ في إخلاء ومغادرة حضرموت

بدأت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الدعم الأمني، منذ قليل، في إخلاء ومغادرة أماكن تمركزها داخل مدينة حضرموت باليمن، وفق قناة العربية.

وأكدت مصادر وشهود عيان خلال تصريحات لقناة العربية اليوم الأربعاء، أن عربات عسكرية وعناصر للانتقالي شوهدت أثناء انسحابها من بعض المواقع بحضرموت.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة بأن القوات الإماراتية المتمركزة في معسكر مُرّة بمحافظة شبوة بدأت، أمس الثلاثاء، تفكيك أنظمة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة اليمن، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وفي وقت سابق، وجّه محافظ حضرموت سالم الخنبشي دعوة إلى أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي، للعودة إلى منازلهم أو الالتحاق بقوات "درع الوطن".

وأكد المحافظ خلال تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أن السلطة المحلية ملتزمة باستيعابهم وترتيب أوضاعهم.

وأشار الخنبشي، إلى أن القوات التابعة لدولة الإمارات بدأت بالفعل في الانسحاب من مواقع تمركزها في محافظتي حضرموت وشبوة، في خطوة وصفها بالميدانية والمتقدمة.

وأُطلقت مساء أمس الثلاثاء، صفارات الإنذار في مطار الريان الدولي، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية المتواجدة فيه.