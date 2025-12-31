روسيا تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف مقر بوتين بطائرات مسيرة

وكالات

أفاد اللواء ألكسندر رومانينكوف، قائد قوات الدفاع الصاروخي في القوات الجوية الفضائية الروسية، بمحاولة نظام كييف شن هجوم بـ 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفجورود يومي 28 و29 ديسمبر.

جاء ذلك تزامنا مع ما ذكرته وكالات أنباء روسية، اليوم الأربعاء، عن توسيع "المنطقة العازلة" مع انطلاق العام الجديد.

إزاء هذه التطورات، اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي روسيا الأربعاء بسوق "مزاعم لا أساس لها" بقولها إن أوكرانيا شنّت هجوما بمسيّرات على مقرّ لفلاديمير بوتين، واصفة الادعاءات بأنها "تشتيت متعمّد" لجهود السلام.

وكتبت كايا كالاس في منشور على منصة اكس أن "موسكو تسعى إلى تقويض التقدّم المحرز نحو السلام بدفع من أوكرانيا وشركائها الغربيين".

وفي تفاصيل استهداف مقر بوتين، فقد انطلقت المسيرات من مقاطعتي سومي و تشرنيجوف.

خلال إحاطة إعلامية، أوضح رومانينكوف: "بين 28 و29 ديسمبر 2025، حاول نظام كييف شنّ هجوم باستخدام طائرات مسيّرة بعيدة المدى على مقرّ إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفجورود. وفي حوالي الساعة 7:20 مساءً من يوم 28 ديسمبر 2025، رصدت وحدات من القوات الجوية الفضائية، قسم الاتصالات اللاسلكية، هجوماً جوياً باستخدام طائرات مسيّرة تحلّق على ارتفاعات منخفضة للغاية من مقاطعتي سومي وتشيرنيجوف في أوكرانيا".

وأشار رومانينكوف إلى إسقاط 49 مسيرة في مقاطعة بريانسك. وفي مقاطعة سمولينسك، تم اعتراض طائرة مسيرة واحدة في الساعة 1:50 صباحاً من يوم 29 ديسمبر 2025. كما تم إسقاط 41 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة نوفجورود بواسطة وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية.

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال فاليري جيراسيموف قوله أيضاً إن ⁠الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتوسيع ما تسميه موسكو "منطقة عازلة" في سومي وخاركيف الأوكرانيتين قرب الحدود الروسية خلال العام المقبل.

وذكرت الوكالة أن رئيس هيئة الأركان تفقد تجمعاً لقوات "الشمال". وتعمل هذه القوات التي تشكلت في أوائل 2024 في شمال شرقي أوكرانيا على إنشاء منطقة عازلة على ⁠الحدود وصد القوات الأوكرانية هناك لتحقيق مزيد ⁠من التقدم.

وتأتي تصريحات جيراسيموف في أعقاب تعهد روسيا بالرد على ⁠ما قالت، دون دليل، إنها محاولة لمهاجمة مقر إقامة لبوتين، وهو ما نفته كييف قائلة إن ما أثير في هذا الصدد يهدف إلى عرقلة محادثات السلام مع قرب مرور نحو أربعة أعوام على اندلاع الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطط موسكو بشأن سومي وخاركيف "مجنونة" وستواجه مقاومة، بينما تدافع أوكرانيا عن هاتين المنطقتين.