كتب- محمود الطوخي

أكد 16 حزبا ومكونا سياسيا يمنيا في بيان مشترك، الثلاثاء، تأييدهم قرارات رئيس مجلس القيادة وكذلك مساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت الكيانات السياسية اليمنية، على أهمية الحفاظ على الاستقرار واستمرار التواصل السياسي المسؤول مع مختلف المكونات الجنوبية، وكذا عدالة القضية الجنوبية وفق مؤتمر الحوار الوطني وأنها ليست خاضعة لأجندة أي دولة.

من جانبه، أكد مجلس الوزراء السعودي أنه لن يتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمن المملكة الوطني، وعلى التزام بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعم الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي، عن أسفه لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم قصفت القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات قتالية في ميناء المكلّا بمحافظة حضرموت اليمنية، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

