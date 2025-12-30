إعلان

الرئيس الصومالي: موقف نتنياهو التهجمي غير مقبول وأردوغان أكد دعمه لنا

كتب : محمد جعفر

06:13 م 30/12/2025 تعديل في 06:19 م

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد اليوم مجددًا أن تركيا ستقف إلى جانب الصومال، مشددًا على تقدير بلاده للدعم التركي لوحدة أراضيها.

وأكد الرئيس الصومالي في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بإسطنبول، أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التهجمي" لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن الخطوات الإسرائيلية من شأنها تقويض الاستقرار داخل المجتمعات المحلية، وتسهم في زيادة نشاط المجموعات المتطرفة.

وأشار الرئيس الصومالي إلى أن تركيا ستقوم بالتنقيب في مياهها الإقليمية بدءا من عام 2026، مؤكدًا أن التنقيب عن البترول والغاز سيكون مؤثرا في إعادة نهضة الصومال وسيحسن من حياة الشعب الصومالي.

وقبل أيام، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتراف إسرائيل بـ"دولة أرض الصومال"، في خطوة قُوبلت برفض دولي وعربي وإفريقي واسع.

حسن شيخ محمود الصومال نتنياهو

