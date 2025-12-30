دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رئيس أحد فروع الأمن العسكري خلال فترة حكم النظام السابق في محافظة طرطوس.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبدالعال محمد عبدالعال، في بيان نشرته الداخلية السورية اليوم :"نفّذت وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس عمليةً أمنيةً نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أديب علي سليمان، الذي شغل سابقًا رئاسة الفرع 220 التابع للأمن العسكري، المعروف بفرع سعسع، وذلك خلال فترة حكم النظام البائد".

وأضاف عبدالعال أن "نتائج التحقيقات الأولية أفات بأن المجرم اضطلع بأدوار مباشرة في إدارة وتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية، تضمّنت تسهيل دخول مجموعات مسلّحة أجنبية إلى الأراضي السورية، من بينها عناصر تابعة لميليشيات أجنبية وحزب الله، وإعادة توزيعها في مناطق الجنوب السوري، ولا سيما محافظة القنيطرة".

ووفق البيان، "تشير التحقيقات إلى تورّطه في شبكات تهريب منظّمة، بالتنسيق مع قيادات من حزب الله، شملت إدخال مواد مخدّرة عبر معابر غير شرعية، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، فضلًا عن إشرافه على عمليات تجنيد واسعة ضمن ميليشيات مسلّحة رديفة لقوات النظام البائد، وارتباطه بعلاقات مباشرة مع جهات خارجية".

وأحيل "المجرم إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".