4 أعضاء بـ الرئاسة اليمني يرفضون قرارات العليمي ضد الإمارات

وكالات

قال 4 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن إجراءات رئيس مجلس القيادة وإخراج الإمارات من اليمن "غير قانونية".

والأعضاء الأربعة هم: عيدروس الزُبيدي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، طارق صالح.

واعتبر البيان المشترك، أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، لافتًا إلى أن المجلس هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية.

وأضاف البيان الصادر عن الأعضاء الأربعة بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: "استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس".

وتابع: "بصورة قاطعة، لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية"، وفق تعبيره.

وقال الأعضاء الأربعة، إن دولة الإمارات كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة "المشروع الحوثي"، وقدمت تضحيات جسيمة، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.

واعتبروا أن محاولة ما وصفوه بـ"شيطنة" هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.

اقرأ أيضًا:

رئيس الرئاسي باليمن: فرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ لـ72 ساعة

غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟ (صور- فيديو)

السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لقرار اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة