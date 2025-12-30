

وكالات

قال رجل الأمن السعودي ريان بن سعيد العسيري، الذي أنقذ معتمرا ألقى بنفسه من الدور العلوي داخل المسجد الحرام، إن المسؤولية هي التي دفعته للتعامل مع الواقعة دون التفكير في سلامته.

أوضح العسيري، أن الواقعة تسببت في تعرضه لإصابة في الركبة وكسرين في الساق، مؤكدا أنه أجرى عمليتين جراحيتين تكللتا بالنجاح، موجها الشكر إلى وزير الداخلية السعودي، لاتصاله به والاطمئنان عنه.

أضاف رجل الأمن، أن ما فعله هو من واجباته فى خدمة ضيوف الرحمن، قائلا: "نحمد الله إني كنت في الوقت والمكان المناسب لإنقاذ حياته، الله يشفيه".

أكد العسيري، أن ما قام به اتجاه المعتمر لإنقاذ حياته ليس بالأمر الغريب على أي مواطن سعودي فهو شرف لهم، وهذا ما يتدرب عليه رجال الأمن حتى يتمكنوا من التعامل مع أي حالة في سبيل أمن وخدمة ضيوف الرحمن.

أشار إلى أن المسؤولية هي التي دفعته للتعامل مع الواقعة دون التفكير في سلامته، إذ أن سلامة ضيوف الرحمن بالنسبة لرجل الأمن أولوية قصوى وخط أحمر.

يذكر أنه منذ أيام انتشر مقطع فيديو لأحد المعتمرين، وهو يلقي نفسه من أحد الأدوار العلوية بالمسجد الحرام، ليتدخل رجل الأمن محاولا إنقاذه، وهو ما ترتب عليه تعرضهما لإصابات متفرقة.

وعلق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس،على الحادثة، داعيا قاصدي الحرمين الشريفين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتعظيم حرمة المكان، ومراعاة الآداب الشرعية فيهما، والانشغال بالعبادة والطاعة، وفقا لروسيا اليوم.