"سنضربهم فورًا".. ترامب يهدد بشن هجوم على إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بدعم ضربة أخرى ضد إيران إذا حاولت إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية.

قال ترامب قبيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سمعت أن إيران تحاول إعادة بناء قواتها، وإذا كان الأمر كذلك، فسيتعين علينا سحقها، سنسحقها، سنسحقها سحقاً".

وأضاف الرئيس أنه سيدعم شن هجوم على إيران "فوراً" إذا حاولت إعادة تطوير قدراتها النووية، ناصحاً البلاد بالسعي بدلاً من ذلك إلى "اتفاق" مع الولايات المتحدة، مضيفًا: "هذا أذكى، كان بإمكانهم إبرام صفقة في المرة الأخيرة قبل أن نشن هجوماً كبيراً عليهم".

قصفت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام ثلاثة مواقع نووية في إيران، في هجوم أشاد به ترامب لاحقًا باعتباره نجاحًا عسكريًا كبيرًا، لكن نتنياهو حذر في الأسابيع الأخيرة من أن إيران توسع برنامجها للصواريخ الباليستية مجددًا، ومن المتوقع أن يوضح لترامب خلال زيارته أن اتخاذ مزيد من الإجراءات قد يكون ضروريًا قريبًا.

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .