الصين تعارض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتؤكد دعم وحدة الصومال

كتب : مصراوي

10:40 ص 29/12/2025

علم الصين

وكالات

علقت وزارة الخارجية الصينية على اعتراف إسرائيل أحادي الجانب بإقليم أرض الصومال الانفصالي، قائلةً إنها تعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية.

وحثت الخارجية الصينية، اليوم، السلطات في أرض الصومال على التوقف فورًا عن أنشطتها الانفصالية والتآمر مع قوى خارجية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف رسميًا بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة ذات سيادة.

ومن جانبه، أقر البرلمان الصومالي، أمس الأحد، بالإجماع قرارًا يُعلن بطلان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.

كما أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن بلاده ترفض خطوة نتنياهو بشأن أرض الصومال، قائلًا "نعتبرها انتهاكًا لسيادة بلادنا وعدوانًا على وحدتها".

وأضاف شيخ محمود، خلال خطاب ألقاه اليوم أمام البرلمان الأحد، أن بلاده ترفض نقل الفوضى والصراعات التي تتسبب بها إسرائيل في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية.

وزارة الخارجية الصينية إسرائيل بنيامين نتنياهو أرض الصومال

