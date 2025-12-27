وكالات

أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساسًا مباشرًا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأكدت سوريا في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تمتلك أي شرعية قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر دولي، كونها تقوم على فرض أمر واقع يتعارض مع قواعد العلاقات الدولية المستقرة.

وشددت على أن أي محاولات لخلق كيانات موازية أو دعم مشاريع انفصالية تمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، لما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على دول المنطقة وشعوبها.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف سوريا الثابت والداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها المطلق لأي مساعٍ تهدف إلى تفكيك الدول أو المساس بوحدتها الترابية.