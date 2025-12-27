إعلان

"سابقة خطيرة".. سوريا ترفض الاعتراف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال

كتب : مصراوي

09:43 م 27/12/2025

سوريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساسًا مباشرًا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأكدت سوريا في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تمتلك أي شرعية قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر دولي، كونها تقوم على فرض أمر واقع يتعارض مع قواعد العلاقات الدولية المستقرة.

وشددت على أن أي محاولات لخلق كيانات موازية أو دعم مشاريع انفصالية تمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، لما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على دول المنطقة وشعوبها.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف سوريا الثابت والداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها المطلق لأي مساعٍ تهدف إلى تفكيك الدول أو المساس بوحدتها الترابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا الاحتلال الإسرائيلي إقليم أرض الصومال وزارة الخارجية السورية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء