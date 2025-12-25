بأكثر من 4 مليارات دولار.. اتفاق عسكري بين ليبيا وباكستان

وكالات

اتفق نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، على عقد صفقة أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار، خلال لقاء جمع الاثنين خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية عن مصادر باكستانية قولهم، إن إسلام آباد اتفقت على تصدير أسلحة للجيش الليبي، بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، وذلك برغم من حظر الأمم المتحدة بيع الأسلحة إلى ليبيا.

تُعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة الباكستانية، وفقًا لما أورده المسؤولون.

وحسب رويترز، فإن المسؤولين في وزارة الدفاع والجيش الباكستاني- رفضوا الكشف عن هويتهم- بسبب حساسية الصفقة.

كما أضافت الوكالة البريطانية، أن وزارة الخارجية الباكستانية ووزارة الدفاع والجيش الباكستاني لم يردوا على طلبات التعليق على الصفقة.

ومن المرجح أن يواجه أي اتفاق تسليح مع الجيش الليبي تدقيقًا، نظرًا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ ثورات الربيع العربي 2011، المدعومة من حلف الناتو التي أطاحت بمعمر القذافي من الرئاسة وقسمت البلاد، وفق رويترز.

وشمل الاتفاق توريد باكستان 16 طائرة مقاتلة من طراز جيه إف-17، وهي طائرة حربية متعددة المهام، تم تطويرها بالشراكة بين باكستان والصين، و12 طائرة تدريب من طراز سوبر موشاك التي تستخدم في التدريب الأساسي للطيارين.

في سياق متصل، قال مسؤول باكستاني، إن الأسلحة المُدرجة في القائمة كلها جزء من الصفقة، لكنه لم يعرض أرقامًا دقيقة، فيما أكد مسؤول آخر صحة القائمة.

بينما أكد أحد المسؤولين الباكستانيين، أن الصفقة تشمل بيع معدات برية وبحرية وجوية، ستتسلمها ليبيا على عامين ونصف، مضيفًا أنها تشمل طائرات حربية مخصصة من طراز جيه إف-17.

وتباينت التصريحات بشأن قيمة صفقة الأسلحة التي عقدتها باكستان مع ليبيا، إذ قال مسؤولون باكستانيون، إن قيمة الصفقة تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، بينما قال اثنان آخران إنها بلغت 4.6 مليار دولار.

وكانت وسائل إعلامية ليبية، ذكرت أن إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان، تشمل بيع الاسلحة والتدريب المشترك والتصنيع العسكري، دون أي تفاصيل.

ومن جانبه قال المشير خليفة حفتر في تصريحات له تلفزيونية، الأحد الماضي، "إن هذا يمثل مرحلة جديدة من التعاون العسكري الاستراتيجي بين ليبيا وباكستان".

وخلال اللقاء الذي جمع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قال منير "إن البلاد ضمنت استقلالها من خلال تطوير قدراتها الدفاعية والتكنولوجية ذاتيًا".

وأضاف منير "باكستان اليوم ليست معتمدة على الغرب، وفي حربنا الأخيرة مع الهند أظهرنا تقنيتنا للعالم، وما تفعله هذه التقنية بالتقنية الغربية، وهزمنا التكنولوجيا الروسية، والفرنسية التي استخدمتها الهند في المجال الجوي، مقاتلات رافال وسوخوي 30 وميج 29 وميراج 2000 وصواريخ S400"، وفقًا لسي إن إن.

كما شدد رئيس أركان الجيش الباكستاني، على إتاحة "كل قطعة سلاح وكل تكنولوجيا تمتلكها إسلام آباد لإخوانها في ليبيا"، لتوطيد العلاقة بين البلدين.

وفيما قال حفتر خلال اللقاء "إن التعاون العسكري الليبي الباكستاني يمثل مرحلة جديدة في بناء قدرات الجيش الوطني الليبي وفق معايير حديثة ومتقدمة"، مشيرًا إلى "نسعى إلى بناء تعاون عسكري وأمني مستدام مع باكستان لمواجهة التهديدات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة".

وأكد على أن "التجربة الباكستانية في بناء مؤسسة عسكرية تشكل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في ليبيا، كما التعاون الليبي الباكستاني سيفتح آفاقًا جديدة في مجالات الأمن السيبراني، والطائرات المسيرة والتكنولوجيا الدفاعية".