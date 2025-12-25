إعلان

مقاطعة يابانية تعلن ظهور أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

كتب : مصراوي

12:25 م 25/12/2025

انفلونزا الطيور

طوكيو- (د ب أ)

أعلنت حكومة مقاطعة إيباراكي اليابانية، اليوم الخميس، تأكيد ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد العدوى في إحدى مزارع الدواجن بالمقاطعة الواقعة شرقي البلاد، في أول حالة من نوعها تظهر هذا الموسم هناك.

وأفادت وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء اليوم الخميس، بأن تفشي المرض في مزرعة شيروساتو سيؤدي إلى إعدام نحو 970 ألف دجاجة بياضة، وهو أكبر إجراء من نوعه في البلاد هذا الموسم.

يشار إلى أن هذه هي الحالة العاشرة بمرض أنفلونزا الطيور التي يتم تسجيلها في مزارع للدواجن باليابان، ليصل إجمالي عدد الدجاج الذي سيتم إعدامه إلى نحو 65ر3 مليون دجاجة.

وفي الموسم، الذي استمر من خريف 2022 إلى ربيع 2023، تم تأكيد 84 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في 26 مقاطعة باليابان. كما تم إعدام نحو 71ر17 مليون دجاجة، وهو رقم قياسي، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيض.

أنفلونزا الطيور مقاطعة يابانية مزرعة دواجن

