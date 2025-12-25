إعلان

الصين: الأوضاع على الحدود مع الهند مستقرة ونرفض التدخل الأمريكي

كتب : محمود الطوخي

11:14 ص 25/12/2025

وزارة الخارجية الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، رفضها التدخل الأمريكي فيما يخص الأوضاع على الحدود مع الهند، مؤكدة أن الوضع مستقرة.

وأوضحت بكين، أن وجهات نظر الصين وتعاملاتها في العلاقات مع الهند تأتي من منظور استراتيجي طويل الأمد، معلنة استعدادها لتعزيز التواصل مع نيودلهي لتعزيز الثقة المتبادلة.

وحذّرت بكين، من أن تلك التقارير تشوّه سياسة الدفاع الصينية، مشددة على معارضتها لذلك.

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت الصين والهند خطوات حذرة لتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بعد سنوات من التوترات، غير أن الخلاف المركزي حول الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا لا يزال قائما وعصيا على الحل.

وزارة الخارجية الصينية الهند التدخل الأمريكي

