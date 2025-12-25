ترامب لـ أحد الأطفال: سنمنع سانتا السيئ من التسلل للبلاد



وكالات

انتشر مقطع فيديو طريف يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمزح مع طفل بخصوص سانتا كلوز خلال المكالمات السنوية لتتبع رحلته.

وأخبر ترامب الطفل من ولاية أوكلاهوما بأنه "يتأكد من عدم تسلل سانتا سيئ إلى البلاد"، ثم أكد له مبتسما أن سانتا طيب ويحب أوكلاهوما كما أحبها أنا، مشيرا إلى دعم الولاية له في الانتخابات.

وعلى خلفية هذا الموقف، شاركت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في النشاط نفسه عبر تلقي مكالمات أطفال آخرين.

وجاءت هذه المكالمات ضمن برنامج قيادة الدفاع الفضائي لأمريكا الشمالية "نوراد" الذي يتابع رحلة سانتا كلوز سنويا منذ سبعة عقود.

في سياق متصل، وثق مقطع فيديو آخر لحظة طريفة عندما رد طفل على سؤال ترامب عن هدية عيد الميلاد التي يتمناها بقوله "ليس الفحم"، ليرد الرئيس ضاحكا: "أتقصد الفحم النظيف الجميل؟"، ثم التفت إلى الكاميرات معقبا: "اعتذر، كان لا بد من قول ذلك"، قبل أن يؤكد للطفل مرة أخرى "تذكر أن الفحم نظيف وجميل".

يذكر أن هذا التقليد بدأ في عام 1955 بعد اتصال طفل بالخطأ بمركز العمليات العسكرية سائلا عن مكان سانتا.

جدير بالذكر أن ترامب سبق أن تسبب في موقف محرج خلال مشاركته في النشاط قبل عام، عندما سأل طفلا في السابعة من عمره عما إذا كان "لا يزال مؤمنا بسانتا"، وفقا لروسيا اليوم.