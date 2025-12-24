وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت من فرنسا موافقة خطيرة تسمح لطائرة نتنياهو بالمرور من فوق أراضيها في طريقها إلى واشنطن.

وأفاد موقع قناة i24 مساء الثلاثاء، بأن تل أبيب طلبت من فرنسا موافقة خطية تسمح لطائرة "جناح صهيون" بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى الولايات المتحدة، وذلك دون تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للموقع العبري، أن الموافقة الخطية تم استلامها بالفعل في إسرائيل. وأوضح المكتب أن فرنسا أعلنت قبل توجه الطائرة أنها ستسمح لنتنياهو وطائرته بالتحليق فوق أراضيها، لكن لأسباب مختلفة، تتعلق أيضًا بانعدام الثقة بين الجانبين، اختارت إسرائيل الطيران بمسار التفافي وطويل بشكل خاص في طريقها إلى القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تقوم طائرة "جناح صهيون"، بشكل استثنائي، بتوقف للتزود بالوقود في مطار أندروز القريب من واشنطن، وهذه هي المرة الأولى التي تحتاج فيها الطائرة إلى التوقف للتزود بالوقود. يذكر أن الطائرة من طراز بوينغ 767 ويبلغ مدى طيرانها الأقصى حوالي 11 ألف كيلومتر.