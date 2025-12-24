إعلان

"بسبب انعدام الثقة".. إسرائيل تطلب موافقة خطية من فرنسا لعبور نتنياهو فوق أراضيها

كتب : مصراوي

02:12 م 24/12/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت من فرنسا موافقة خطيرة تسمح لطائرة نتنياهو بالمرور من فوق أراضيها في طريقها إلى واشنطن.

وأفاد موقع قناة i24 مساء الثلاثاء، بأن تل أبيب طلبت من فرنسا موافقة خطية تسمح لطائرة "جناح صهيون" بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى الولايات المتحدة، وذلك دون تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للموقع العبري، أن الموافقة الخطية تم استلامها بالفعل في إسرائيل. وأوضح المكتب أن فرنسا أعلنت قبل توجه الطائرة أنها ستسمح لنتنياهو وطائرته بالتحليق فوق أراضيها، لكن لأسباب مختلفة، تتعلق أيضًا بانعدام الثقة بين الجانبين، اختارت إسرائيل الطيران بمسار التفافي وطويل بشكل خاص في طريقها إلى القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تقوم طائرة "جناح صهيون"، بشكل استثنائي، بتوقف للتزود بالوقود في مطار أندروز القريب من واشنطن، وهذه هي المرة الأولى التي تحتاج فيها الطائرة إلى التوقف للتزود بالوقود. يذكر أن الطائرة من طراز بوينغ 767 ويبلغ مدى طيرانها الأقصى حوالي 11 ألف كيلومتر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو إسرائيل فرنسا طائرة نتنياهو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة