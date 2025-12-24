اليوم.. مفاوضات بين تايلاند وكمبوديا لوقف إطلاق النار على الحدود



وكالات

تبدأ اليوم مفاوضات بين العسكريين التايلانديين والكمبوديين في إطار اجتماع طارئ للجنة الحدود المشتركة برئاسة مشتركة لوزيري دفاع البلدين على أن تنطلق أولا بأعمال فنية تمهيدية.

واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الطارئ للجنة الحدود المشتركة خلال لقاء خاص لوزراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" خصص للنظر في النزاع التايلاندي–الكمبودي، واستضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع التايلاندي الجنرال ناتثابون ناكفانيت في بانكوك، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المفاوضات قد تستغرق من يومين إلى 4 أيام، إلا أنها ستتوقف فورًا إذا تبيّن منذ اليوم الأول عدم إمكانية الاتفاق، حتى على القضايا التقنية.

ولفت إلى أن اليوم سيُخصص لاجتماعات الفرق التقنية من الجانبين لتحديد مواقف الطرفين والقضايا الجوهرية محل التفاوض، مضيفًا أن الوفود الرئيسية برئاسة وزيري الدفاع ستتوجه إلى موقع المحادثات بعد الانتهاء من هذه المرحلة إذا أحرزت تقدمًا.

يذكر أن الصراع المسلح استؤنف على الحدود بين تايلاند وكمبوديا في 7 ديسمبر الجاري، ووفقا لأحدث البيانات، فقد خسرت تايلاند خلال هذه الفترة 25 جنديا وأصيب العشرات من جنودها.

فيما أبلغت السلطات الكمبودية عن مقتل 15 مدنيا. كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص من كل جانب إلى مغادرة منازلهم في المناطق الحدودية.

