

وكالات

قال مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة صموئيل مونكادا، إن الولايات المتحدة تهدد فنزويلا بالتدخل لتلبية مصالح الشركات النفطية الكبرى.

وأضاف مونكادا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن السلطات الأمريكية تهدد فنزويلا بالهجوم المسلح لتلبية مصالح الشركات النفطية الكبرى، خصوصا كونوكو فيليبس وإكسون موبيل، اللتين تعتبران الكبريين في سرقة النفط الفنزويلي.

وتابع أن أبناء العائلات الأمريكية سيتلقون أوامر بأن يخاطروا بحياتهم من أجل ملء جيوب مساهمي الشركات النفطية بمليارات الدولارات، وسيتم القضاء على آلاف العائلات الفنزويلية والأمريكية.

وقال إن الدم مقابل النفط ليس عرضا كريما، بل غير لائق وغير مقبول، والحرب من أجل النفط هذا حكم بالإعدام الذي صدر بحق العراق وسوريا وليبيا والكثير من الآخرين.

وأعرب الدبلوماسي عن قناعته أن معظم مواطني الولايات المتحدة ضد أي محاولات لشن الحرب على فنزويلا ويطالبون بوقف العدوان.

يأتي ذلك على خلفية قيام الولايات المتحدة بحشد قوة عسكرية كبيرة بالقرب من فنزويلا وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حصار عليها وضربات وشيكة ضد عصابات المخدرات على الأراضي الفنزويلية، وفقا لروسيا اليوم.