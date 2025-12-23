إعلان

ترامب: سنبدأ عمليات على الأرض في فنزويلا قريبًا.. وسنوجه ضربات لعصابات المخدارات

كتب : مصراوي

01:35 ص 23/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستبدأ قريبا عملية برية في فنزويلا، وأن واشنطن تريد توجيه ضربات أوسع ضد عصابات المخدرات بأمريكا اللاتينية لا تقتصر على فنزويلا فقط.

وخلال تصريحات للصحفيين في فلوريدا، زعم ترامب، أن "نسبة المخدرات القادمة من البحر انخفضت بنسبة تزيد على 96%"، قائلا: "سنفعل الشيء ذاته على اليابسة، وسيكون الأمر أسهل وأسرع".

وفي خطوة تعد سابقة قانونية وسياسية مثيرة للجدل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحتفظ لنفسها بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلات فنزويلية في المياه الدولية، مبررا ذلك بأنه يأتي من ضمن "جهود مكافحة التهريب وتهريب المخدرات"، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي ترامب فنزويلا عمليات برية أمريكية في فنزويلا ضربات لعصابات المخدارات

