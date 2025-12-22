إعلان

الدنمارك تعلق على تعيين مبعوث أمريكي خاص إلى جرينلاند

كتب : مصراوي

11:11 ص 22/12/2025

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن

وكالات

علق وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، على تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثًا خاصًا إلى جزيرة جرينلاند.

وقال لوكه راسموسن، اليوم الاثنين، إن قرار التعيين "يؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت مهتمة بها. وندعو الجميع لاحترام وحدة أراضي المملكة".

وصباح اليوم، أعلن ترامب، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثًا خاصًا لـ جرينلاند، قائلًا لاندري سيعمل على حماية الأمن القومي الأمريكي في جرينلاند.

وأضاف ترامب، أن المبعوث الخاص الجديد إلى جرينلاند يدرك أهمية أمن الولايات المتحدة القومي.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أكثر من مرة رغبته في ضم جرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي- إلا أن الدنمارك تحتفظ بكافة سلطاتها على الجزيرة فيما يتعلق بالشؤون الدولية والدفاع والسياسة الأمنية.

وزعم ترامب، يناير الماضي، أن سكان الجزيرة يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي رفضته السلطات في جرينلاند، إذ قال رئيس الوزراء موتي إيجيديه، إن استخدام أراضي الإقليم "شأن يخص جرينلاند"، رغم أنه أعرب عن استعداده للعمل بشكل أوثق مع واشنطن في مجالي الدفاع والتعدين.

لارس لوكه راسموسن الدنمارك تعيين مبعوث أمريكي جرينلاند وزير الخارجية الدنماركي

