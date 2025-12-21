إعلان

ماكرون يوافق على بناء حاملة طائرات تحل مكان "شارل ديغول"

كتب-عبدالله محمود:

07:11 م 21/12/2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موافقته على بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة، لتحل مكان الحاملة شارل ديغول، على أن تدخل الخدمة العام 2038.

وقال ماكرون خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إنه خطط لبناء حاملة الطائرات بشكل أكبر حجماً وأكثر حداثة لتحل محل حاملة الطائرات القديمة، من أجل تعزيز قدرة باريس كقوة بحرية.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن المشروع سيعزز القاعدة الصناعية لفرنسا، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ومن جانبها، قالت وزيرة الجيش الفرنسي، كاثرين فوتران، إن حاملة الطائرات ستدخل الخدمة عام 2038.

