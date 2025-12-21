

وكالات

كشفت تقارير صحفية، أن الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا، بالإبقاء على بعض العقوبات الأمريكية على سوريا، لكنها وعدت إسرائيل بـ"تعويض" لم يكشف عنه.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبوا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإبقاء على بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية، إلا أن الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض، وفق المصدر ذاته.

كان الكونجرس الأمريكي قد فرض عقوبات قانون قيصر على الحكومة السورية ونظامها المالي عام 2019، لمعاقبة الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب، التي بدأت عام 2011 واستمرت قرابة 14 عاما.

وبعد إطاحة الأسد في ديسمبر من العام الماضي، ارتفعت المطالبات بإلغاء العقوبات لأنها "تعيق المستثمرين الدوليين عن إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتعرقل جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية المنهكة".

كان ترامب، الذي سبق أن رفع العقوبات مؤقتا بأمر تنفيذي، وقع مساء الخميس على الإلغاء النهائي لقانون قيصر، بعد أن أقره الكونجرس كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للبلاد.

والسبت أعربت وزارة الخارجية السورية عن شكرها للولايات المتحدة على رفع العقوبات، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.

أفادت "كان" أن جهات مقربة من نتنياهو مارست ضغوطا كبيرة على المسؤولين في إدارة ترامب عن الملف السوري، للإبقاء على بعض العقوبات.

وذكرت التقارير، أن من بين المسؤولين الأمريكيين الذين تواصل معهم الإسرائيليون، المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.

أكدت "كان"، أن إدارة ترامب وعدت إسرائيل بـ"تعويض" لم يفصح عن تفاصيله، مقابل رفع العقوبات عن سوريا.

أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل وسوريا، ينهي حالة التصعيد العسكري التي تنتهجها الأولى منذ إطاحة نظام الأسد قبل نحو عام، وفقا لسكاي نيوز.