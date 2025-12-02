بوتين يتهم الأوروبيين بتخريب جهود السلام: "تعديلات غير مقبولة"

(أ ب)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بتخريب الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أنهم "ليس لديهم أجندة سلام، وهم في صف الحرب".

واتهم الرئيس الروسي في تصريحات للصحفيين، أوروبا بتعديل مقترحات السلام بـ"مطالب غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا"، وبالتالي "عرقلة عملية السلام برمتها"، ثم إلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

وتتوافق تصريحات بوتين مع الرواية التي روجت لها روسيا بعد أن تولى ترامب منصبه في وقت سابق من هذا العام وبدأ محادثات مع موسكو.

كما هدد بوتين بالرد على الهجمات الأوكرانية على سفن تحمل النفط الروسي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، وقال إن موسكو ستوسع نطاق ضرباتها ضد الموانئ والسفن الأوكرانية.

وأضاف أن موسكو "ستدرس إمكانية" اتخاذ إجراءات انتقامية ضد سفن الدول التي تساعد أوكرانيا في تنفيذ مثل هذه الضربات.