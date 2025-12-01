إعلان

سجن عمدة فرنسي 5 سنوات بسبب فضيحة شريط جنسي

كتب : مصراوي

05:22 م 01/12/2025

محكمة فرنسية- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قضت محكمة فرنسية بسجن عمدة مدينة سانت إتيان قرب ليون، جايل بيردريو، لمدة 5 سنوات بتهمة ابتزاز منافس سياسي باستخدام شريط جنسي.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المحكمة ثبت لديها أن السياسي المحافظ البالغ من العمر 53 عاما قام بتصوير نائبه الأول باستخدام كاميرا خفية وهو برفقة عامل جنس ذكر في أحد فنادق باريس.

وقالت الصحيفة، إنه تم تدبير فخ للنائب الأول للعمدة عمدا، وذلك في إطار خطة لتهميشه سياسيا.

وأضافت الصحيفة أنه تم وقف تنفيذ عام من أصل العقوبة.

وأكد العمدة على تمسكه ببراءته أمام المحكمة حتى نهاية المحاكمة، معلنا أنه سيستأنف الحكم، ولكن مع ذلك سيغادر العمدة منصبه في مبنى البلدية على الفور بعد صدور الحكم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة فرنسية فضيحة شريط جنسي مدينة سانت إتيان سجن عمدة فرنسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة