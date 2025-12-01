سجن عمدة فرنسي 5 سنوات بسبب فضيحة شريط جنسي

(د ب أ)

قضت محكمة فرنسية بسجن عمدة مدينة سانت إتيان قرب ليون، جايل بيردريو، لمدة 5 سنوات بتهمة ابتزاز منافس سياسي باستخدام شريط جنسي.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المحكمة ثبت لديها أن السياسي المحافظ البالغ من العمر 53 عاما قام بتصوير نائبه الأول باستخدام كاميرا خفية وهو برفقة عامل جنس ذكر في أحد فنادق باريس.

وقالت الصحيفة، إنه تم تدبير فخ للنائب الأول للعمدة عمدا، وذلك في إطار خطة لتهميشه سياسيا.

وأضافت الصحيفة أنه تم وقف تنفيذ عام من أصل العقوبة.

وأكد العمدة على تمسكه ببراءته أمام المحكمة حتى نهاية المحاكمة، معلنا أنه سيستأنف الحكم، ولكن مع ذلك سيغادر العمدة منصبه في مبنى البلدية على الفور بعد صدور الحكم.