رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية

لاهاي (هولندا)- (أ ب)

قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، خلال الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية، اليوم الاثنين، إن المحكمة لن تخضع للضغوط من جانب الولايات المتحدة وروسيا.

ويُذكر أنه تم فرض عقوبات على تسعة من الأعضاء العاملين في المحكمة، بمن فيهم ستة قضاة والمدعي العام للمحكمة، من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب متابعة تحقيقات ضد مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، في حين أصدرت موسكو مذكرات توقيف ضد عاملين في المحكمة ردا على مذكرة توقيف صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة، للوفود من الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة: "لن نقبل أبدا أي نوع من الضغوط".

وكان لهذه العقوبات تأثير على عمل المحكمة في مجموعة واسعة من التحقيقات، في وقت تواجه فيه المؤسسة القضائية ضغوطا متزايدة على مواردها.

وانطلق اليوم الاثنين اجتماع المحكمة الذي يستمر أسبوعا، ويتضمن جدول الأعمال الموافقة على الميزانية على خلفية تصاعد الضغوط والتغطية الإعلامية السلبية.