بسبب حليب الأطفال.. تسمّم 13 رضيعا في 10 ولايات أمريكية

أعلن مسؤولون صحيون أمريكيون، اليوم الأحد، بدء التحقيق في تسمم 13 رضيعًا في 10 ولايات بحليب أطفال يجري سحبه من الأسواق.

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان، إن شركة "باي هارت" وافقت على البدء في سحب دفعتين من تركيبة حليب الأطفال للتغذية الكاملة التي تنتجها الشركة.

وتم نقل جميع الرضع الـ13 إلى المستشفيات بعد تناول تركيبة الحليب، ولم يجر الإبلاغ عن أي وفيات.

قالت إدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في كيفية حدوث التلوث وما إذا كان قد أثر على أي منتجات أخرى.

ويمثل المنتج، المتاح عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة، ما يقدر بـ 1% من مبيعات تركيبات الحليب الوطنية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لروسيا اليوم.