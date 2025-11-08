إسرائيل تحذّر أمريكا بسبب حزب الله وتتوعد بتكثيف هجماتها في لبنان

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن إسرائيل حذرت الإدارة الأمريكية من قيام حزب الله اللبناني بإعادة تأهيل نفسه.

وذكرت البث العبرية، أن إسرائيل أرسلت رسالة للجيش اللبناني عبر الأمريكان تحذّرهم من تكثيف هجماتها إذا لم يعمل ضد حزب الله.

وقبل أيام، نقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع تقديرات بأن حزب الله اللبناني استعاد قدراته ونجح في تهريب مئات الصواريخ عبر سوريا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله قريباً، مشيرة إلى أن "لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته والعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب".

وفي سياق متصل، قال حزب الله في كتاب للرؤساء والشعب اللبناني إن موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي بل يُناقَش في إطار وطني، محذّراً من أن التورط والانزلاق في أفخاخ تفاوضية مطروحة يحقق مزيداً من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي.

وأكد الحزب أن لبنان معني بوقف العدوان الإسرائيلي وليس بالاستدراج إلى تفاوض سياسي مع العدو، مشدداً على حقه في مقاومة الاحتلال إلى جانب جيشه وشعبه وأن دفاعه لا يندرج تحت عنوان قرار السلم أو الحرب.