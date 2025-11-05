إعلان

تحطم طائرة عقب إقلاعها من مطار لويفيل في ولاية كنتاكي

كتب : مصراوي

01:19 ص 05/11/2025

تحطم طائرة أمريكية

وكالات

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تحطم طائرة شحن تابعة لشركة UPS عقب إقلاعها من مطار لويفيل محمد علي الدولي في ولاية كنتاكي، وفقا لسكاي نيوز.

وقال المتحدث باسم شرطة لويزفيل، إن تحطم الطائرة أسفر عن وقوع إصابات، لافتا إلى أنه تم تلقي أكثر من 20 بلاغا لطلب المساعدة.

وأضاف المتحد باسم شرطة لويزفيل، أنه إغلاق مؤقت لمطار لويزفيل بالولايات المتحدة بسبب حادث تحطم طائرة.

