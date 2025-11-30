إعلان

مقتل 4 وإصابة 11 بإطلاق نار في قاعة مناسبات بولاية كاليفورنيا

كتب : مصراوي

09:42 م 30/11/2025

الشرطة الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ستوكتون، كاليفورنيا - (أ ب)

قال مسؤولون في الشرطة الأمريكية، مساء أمس السبت، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون جراء إطلاق نار خلال تجمع عائلي في قاعة مناسبات في مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت هيذر برنت، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة سان واكين، إن من بين الضحايا أطفال وبالغين.

وأشارت برنت، خلال مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إلى أن المؤشرات المبكرة "توحي بأن هذا ربما كان حادثا مستهدفا".

وقال مسؤولون محليون إنه لم يتم بعد القبض على مطلق النار المشتبه به، وناشدوا الجمهور للمساعدة. ولا يزال المحققون يعملون على تحديد الدافع المحتمل.

وقال رون فريتاس المدعي العام لمقاطعة سان جواكين خلال مؤتمر صحفي: "إذا كانت لديكم أي معلومات عن هذا الشخص، فاتصلوا بنا فورا. وإذا كنت أنت هذا الشخص، فسلم نفسك فورا".

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة 6 مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي) داخل قاعة المناسبات، التي تتشارك في موقف سيارات مع عدد من المتاجر الأخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الأمريكية مقتل 4 إطلاق نار ولاية كاليفورنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة