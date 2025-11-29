إعلان

الطيران الهندي: 338 طائرة تضررت من توجيه صلاحية الطيران الطارئ

كتب : مصراوي

12:33 م 29/11/2025

الشركات الجوية الهندية

نيودلهي- (د ب أ)

قالت الهيئة العامة للطيران في الهند (دي جي سي أيه) في بيان اليوم السبت، إن ما إجماليه 338 طائرة لدى الشركات الجوية الهندية إنترجلوب أفيشن، وأير إنديا، وإير إنديا إكسبريس شملها توجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ بشأن التحذير الخاص بإصلاح برامج أيرباص.

وأضافت الهيئة العامة للطيران وهي الجهة المنظمة للطيران في الهند أن تحديثات البرامج سوف تكتمل بحلول الساعة 0529 مساء غد 30 نوفمبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي شركة إنديجو، هناك 200 طائرة شملها توجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ دون إلغاءات وجرى الانتهاء من تحديث البرامج في 143 طائرة.

وفي أير إنديا، هناك 113 طائرة خضعت لتوجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ دون إلغاءات وجرى الانتهاء من تحديث البرامج في 42 طائرة.

وفي أيرإنديا إكسبريس، هناك 25 طائرة شملها التوجيه الخاص بصلاحية الطيران وتم تأجيل ثماني رحلات وجرى الانتهاء من تحديث البرامج في أربع طائرات.

الهيئة العامة للطيران في الهند الشركات الجوية الهندية أيرباص الهند نيودلهي

