نائب وزير خارجية النرويج: السودانيون يعانون بشكل لا يمكن وصفه

قال نائب وزير خارجية النرويج، أندرياس كرافيك، إنه بحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وضع حد للنزاع في السودان وشجعه على قبول المقترح المطروح.

وأوضح كرافيك، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أنه طالب من البرهان ضرورة السماح بوصول المساعدات لمن يحتاجها في السودان.

وذكر نائب وزير خارجية النرويج، أنه يجب على جميع الأطراف في السودان بالالتزام بالهدنة الإنسانية المقترحة.

وأشار نائب وزير خارجية النرويج، إلى أن المدنيون في السودان يعانون بشكل لا يمكن وصفه، بسبب الجرائم التي يتعرضون لها.

ومن جانها، أكدت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان، أن المساعدات التي قدمت للناجين بالفاشر بعيدة عن تلبية الحاجة، مضيفة: "لا نملك الغذاء الكافي وعلى المجتمع الدولي التحرك".

وقالت المنسقة الأممية، أن قدرتهم على الاستجابة أصبحت محدودة والتمويل يغطي 28% فقط.