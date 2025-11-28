إعلان

نائب وزير خارجية النرويج: السودانيون يعانون بشكل لا يمكن وصفه

كتب-عبدالله محمود:

08:01 م 28/11/2025

نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال نائب وزير خارجية النرويج، أندرياس كرافيك، إنه بحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وضع حد للنزاع في السودان وشجعه على قبول المقترح المطروح.

وأوضح كرافيك، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أنه طالب من البرهان ضرورة السماح بوصول المساعدات لمن يحتاجها في السودان.

وذكر نائب وزير خارجية النرويج، أنه يجب على جميع الأطراف في السودان بالالتزام بالهدنة الإنسانية المقترحة.

وأشار نائب وزير خارجية النرويج، إلى أن المدنيون في السودان يعانون بشكل لا يمكن وصفه، بسبب الجرائم التي يتعرضون لها.

ومن جانها، أكدت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان، أن المساعدات التي قدمت للناجين بالفاشر بعيدة عن تلبية الحاجة، مضيفة: "لا نملك الغذاء الكافي وعلى المجتمع الدولي التحرك".

وقالت المنسقة الأممية، أن قدرتهم على الاستجابة أصبحت محدودة والتمويل يغطي 28% فقط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أندرياس كرافيك نائب وزير خارجية النرويج السودانيون يعانون بشكل لا يمكن وصفه النزاع في السودان عبد الفتاح البرهان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان