بزعم تهريب أسلحة.. الشاباك يعلن القبض على إسرائيليين "لتعاونهم مع حماس"

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في بيان، إنه أحبط عملية تهريب أسلحة وأموال من حركة حماس إلى الضفة الغربية، بواسطة مدنيين إسرائيليين.

وأشار البيان، إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية عددا من الإسرائيليين في مدينتي رهط وكفر قاسم، بشبهة تورطهم في عمليات نقل سرية للأسلحة والأموال، نيابة عن مواطن إسرائيلي مقيم في تركيا ويعمل لصالح حماس، وفق زعمهم.

وأوضح البيان، أن التحقيقات كشفت عن شبكة منظمة عملت على تهريب الأسلحة ومئات آلاف الشواكل إلى الضفة، وسط مخاوف من وصول هذه الأموال إلى عناصر من حماس لتنفيذ هجمات.

وذكر البيان، أن الإسرائيلي المقيم في تركيا استغل عائلته وعلاقاته الاجتماعية في كفر قاسم لإنشاء شبكة التهريب المزعومة، التي مارست عملها عبر تحويل العملات المشفرة من تركيا إلى إسرائيل، قبل أن يتم تحويلها إلى نقود عبر صرافين محليين لاستخدامها في شراء أسلحة من تجار في النقب وتهريبها إلى الضفة.

وأفاد البيان، بأن سلطات الاحتلال ستوجه لوائح اتهام ضد عدد من المتهمين في القضية، مشيرا إلى أن هذه القضية توضح "كيف يستغل عناصر متواجدون في تركيا، بمن فيهم إسرائيليون وعرب، علاقاتهم داخل إسرائيل وقدرتهم على الوصول إلى الضفة لتهريب أسلحة وأموال ربما تصل في النهاية إلى المقاومة".