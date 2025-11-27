إعلان

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لأكثر من مليون و105 آلاف

كتب : مصراوي

10:29 ص 27/11/2025

ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و169 ألفا و690 فردا، من بينهم 1140 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11373 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و23628 مركبة قتالية مدرعة، و34709 نظام مدفعية، و1550 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 430 طائرة حربية، و347 مروحية، و85174 طائرة مسيرة، و3995 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و68351 من المركبات وخزانات الوقود، و4008 من وحدات المعدات الخاصة.

الجيش الأوكراني الجيش الروسي مليون شخص بداية الحرب

أخبار

