أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء على التزام مصر بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي عقد بنيويورك.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق، في كلمته إلى التزام مصر الثابت بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، باعتباره جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشاد مندوب مصر الدائم بما تحقق خلال الدورات السابقة للمؤتمر من تقدم أدى إلى ترسيخ قوام مؤسسي متماسك للمؤتمر وقواعد إجراءات وأساليب عمل مستقرة ساهمت في دعم هذا المسار الجاد، كما دعا إلى انخراط جميع دول المنطقة دون استثناء في حوار شفاف يهدف للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤسس لشرق أوسط خال من جميع أسلحة الدمار الشامل.

وفي هذا السياق، رحبت مصر باعتماد الدورة ثمانين للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط" الذي حظي بتأييد واسع هذا العام.

وتؤكد مصر أن مؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل منصة تفاوضية فريدة وجامعة وغير انتقائية أو مسيسة لتعزيز الأمن الإقليمي ومنع الانتشار ودعم تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.