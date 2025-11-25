إعلان

القبض على أفراد خلية خطيرة تابعة لداعش في اللاذقية بسوريا

كتب : مصراوي

04:27 ص 25/11/2025

عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية

وكالات

أعلنت الداخلية السورية، القبض على أفراد خلية خطيرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في اللاذقية.

وفي بيان للداخلية السورية، أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أنه تم خلال عملية أمنية محكمة في منطقة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، استهداف خلية تُعدُّ من أخطر الخلايا التي تحمل فكر تنظيم داعش الإرهابي والقبض على أفرادها.

وقال الأحمد في تصريح، إنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفّذت وحداتنا الخاصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة في منطقة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، استهدفت خلية تُعدُّ من أخطر الخلايا التي تحمل فكر تنظيم داعش الإرهابي، وكانت تخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري.

وأضاف الأحمد: "خلال تنفيذ العملية، وقع اشتباك مسلح مع أفراد الخلية الذين حاولوا المقاومة بشكل يائس، ما أسفر عن إلقاء القبض على جميع عناصرها، وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كما أُصيب أحد عناصر الاستخبارات إصابة بليغة".

وقال: "تؤكد قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن يد العدالة ستطال كل من يسعى للعبث بأمن المواطنين واستقرارهم، وأن أي محاولة للمساس بأمن الساحل أو دعم العصابات الإرهابية ستُواجَه بالقوة والحسم"، وفقا لسكاي نيوز.

الداخلية السورية اللاذقية القبض على عناصر من داعش في سوريا سوريا داعش

