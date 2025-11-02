القسام: سنسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال تم العثور عليها ظهر اليوم

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد.

وأكدت القسام في بيان لها، أنها عثرت على الجثامين ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوبي القطاع عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية توافق على دخول حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي منطقة "الخط الأصفر" للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين مفقودين في غزة.

وأمس السبت، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى "العدو" داخل الخط الأصفر في إطار إنهاء هذا الملف.

وطالبت القسام، في بيان لها السبت، الوسطاء والصليب الأحمر الدولي بتوفير المعدات والطواقم للعمل على انتشال كل الجثث.

وقالت الكتائب، إنها سلمت أمس 3 جثامين مجهولة الهوية للعدو لفحصها لقطع الطريق على ادعاءاته.