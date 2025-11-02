إعلان

القسام: سنسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال تم العثور عليها ظهر اليوم

كتب : مصراوي

07:23 م 02/11/2025

كتائب عز الدين القسام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد.

وأكدت القسام في بيان لها، أنها عثرت على الجثامين ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوبي القطاع عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية توافق على دخول حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي منطقة "الخط الأصفر" للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين مفقودين في غزة.

وأمس السبت، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى "العدو" داخل الخط الأصفر في إطار إنهاء هذا الملف.

وطالبت القسام، في بيان لها السبت، الوسطاء والصليب الأحمر الدولي بتوفير المعدات والطواقم للعمل على انتشال كل الجثث.

وقالت الكتائب، إنها سلمت أمس 3 جثامين مجهولة الهوية للعدو لفحصها لقطع الطريق على ادعاءاته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كتائب القسام حماس تسليم 3 جثث لأسرى الاحتلال غزة الصليب الأحمر الدولي إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان