حزب الله: لا يمكن قبول نقص شبر واحد من لبنان وأمريكا أكبر المصائب

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إنه لا يمكن قبول نقص شبر واحد من لبنان، مشددًا على أهمية أنت تكون لبنان عزيزة كريمة محررة بعيدة عن التبعية والوصاية.

وأكد الأمين العام لحزب الله، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن المقاومة هي فعل لطرد المحتل وموجهة ضد العدوان الإسرائيلي، قائلا:"إذا كنا يدا واحدة فليخرج العدو الإسرائيلي من أرضنا ويوقف العدوان ويفرج عن الأسرى ونحن نستطيع أن نتفاهم مع بعضنا".

وأوضح قاسم أنه من الخطأ أن يعمل البعض لخدمة المشروع الإسرائيلي في بيروت، مؤكدًا أن ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بل عدوان يهدف إلى السيطرة على لبنان وتجريده من قوته.

وذكر الأمين العام لحزب الله، أن إسرائيل لا تقبل أحدا لا اليونيفيل ولا الجيش اللبناني ولا تقبل أن يكون هناك استقرار لا في جنوب لبنان ولا في كل لبنان، مشيرًا إلى أن اعتداء قوات الاحتلال على اليونيفيل وعلى الجيش اللبناني وعلى المدنيين يدل بشكل واضح العدوان الخطير الذي يجب مواجهته بكل الأشكال الدبلوماسية والسياسية.

وطالب قاسم من الحكومة اللبنانية وضع برامج لمواجهة العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال هي المشكلة وليست المقاومة أو أركان الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "من يقول إن المقاومة مشكلة لأنها لا تستسلم يقبل أن يسلم البلد إلى إسرائيل، ولا أحد يقبل السماح للعدوي بأن يعبث في لبنان كما يشاء".

وشدد قاسم على أن المقاومة جزء من الحكومة اللبنانية وتريد أن تنجح في بناء لبنان وتحريرها، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطئ عندما تسلك طريق التنازلات طمعا بإنهاء العدوان.

ولفت الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى "أن تطبيق اتفاق وقف النار كان من جانب واحد وبانضباط استمر لمدة سنة حتى الآن ولم تطبق إسرائيل شيئا" محذرًا من الانتشار الذي يحصل في الجنوب.

وحذر قاسم من الوصاية الأمريكية على لبنان، قائلا: "أنها تمثل خطر كبير جدا فهي لا تعمل من أجل استقرار لبنان، وإذا أردت أن تعرف أكبر المصائب الموجودة فتش عن أمريكا".