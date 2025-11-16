إعلان

سوريا: لجنة التحقيق في أحداث السويداء تطالب بتوقيف عناصر من الجيش والأمن

كتب : مصراوي

05:10 م 16/11/2025

أحداث السويداء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث السويداء في بيان، الأحد، إنها لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة، مشيرة إلى أنها وجدت تعاونا من وزارتي الدفاع والداخلية خلال التحقيقات.

وأوضحت اللجنة أنها تحقق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة، لافتة إلى أنها تقدم المعلومات بشفافية بالقدر الذي لا يضر بالشهود والموظفين.

وأكدت اللجنة أنها تلتزم بالمصداقية وتعمل على كسب ثقة الضحايا والشهود، إذ حققت ميدانيا في مواقع الاعتداءات وتجمعات المهجرين.

وأوضحت اللجنة، أنها عملت على جمع الأدلة وحققت في عدة مناطق بينها درعا وريف السويداء، كما وثقت شهادات الضحايا والمهجرين وذويهم وعدد من الشهود.

وأشارت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث السويداء، إلى أنها طلبت توقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابه انتهاكات، مضيفة "استمعنا لعدد كبير من الإفادات عبر التواصل الاجتماعي من أهالينا المتضررين في السويداء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحداث السويداء سوريا ريف السويداء درعا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر