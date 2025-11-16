وكالات

قالت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث السويداء في بيان، الأحد، إنها لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة، مشيرة إلى أنها وجدت تعاونا من وزارتي الدفاع والداخلية خلال التحقيقات.

وأوضحت اللجنة أنها تحقق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة، لافتة إلى أنها تقدم المعلومات بشفافية بالقدر الذي لا يضر بالشهود والموظفين.

وأكدت اللجنة أنها تلتزم بالمصداقية وتعمل على كسب ثقة الضحايا والشهود، إذ حققت ميدانيا في مواقع الاعتداءات وتجمعات المهجرين.

وأوضحت اللجنة، أنها عملت على جمع الأدلة وحققت في عدة مناطق بينها درعا وريف السويداء، كما وثقت شهادات الضحايا والمهجرين وذويهم وعدد من الشهود.

وأشارت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث السويداء، إلى أنها طلبت توقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابه انتهاكات، مضيفة "استمعنا لعدد كبير من الإفادات عبر التواصل الاجتماعي من أهالينا المتضررين في السويداء".