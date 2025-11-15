الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان

كتبت- أسماء البتاكوشي

أعلنت جمهورية مصر العربية إنقاذ 3 مواطنين مصريين عالقين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، "إنه في إطار ما تم تداوله مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من استغاثة لمواطنين مصريين عالقين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان، نجحت جهود وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق بين القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في إسطنبول في إنقاذ 3 مواطنين مصريين عالقين في جزيرة على نهر مشترك بين تركيا واليونان، بالتنسيق بين الجهات التركية المعنية، حيث تم إعادتهم مرة أخرى إلى الأراضي التركية".

وأهابت وزارة الخارجية، المواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والتي توهم المواطنين نظير مبالغ مالية طائلة بالسفر إلى الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، حيث تم رصد غرق العديد من مراكب الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة.

وأكدت الخارجية ضرورة التزام المواطنين المقيمين في الدول الأوروبية أو الدول المجاورة بقوانين الإقامة والهجرة في الدول المقيمين بها، وتجنب المخاطرة بأرواحهم وأموالهم وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة لعصابات الهجرة غير الشرعية.