إعلان

سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة داعش

كتب : مصراوي

01:21 ص 11/11/2025

تنظيم داعش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن سوريا وقعت إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وأضاف المصطفى: "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".

وكانت الخارجية السورية قد قالت الإثنين، إن الولايات المتحدة أكدت مجددا دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

جاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.

وأشارت إلى أن المجتمعين اتفقوا على المضي قدما في اتفاقية دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه على وفاق مع الرئيس الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه، قائلا: "نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".

وتابع ترامب: أن الرئيس الشرع على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وعقد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، يوم الإثنين، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنظيم داعش التحالف الدولي سوريا جزء كبير من الشرق الأوسط سوريا تعزيز العلاقات بين سوريا وأمريكا داعش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)