سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة داعش



وكالات

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن سوريا وقعت إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وأضاف المصطفى: "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".

وكانت الخارجية السورية قد قالت الإثنين، إن الولايات المتحدة أكدت مجددا دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

جاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.

وأشارت إلى أن المجتمعين اتفقوا على المضي قدما في اتفاقية دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه على وفاق مع الرئيس الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه، قائلا: "نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".

وتابع ترامب: أن الرئيس الشرع على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وعقد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، يوم الإثنين، وفقا لسكاي نيوز.