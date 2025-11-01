إعلان

استئناف حركة الطيران في مطار برلين بعد توقف مؤقت بسبب مسيّرة

كتب : مصراوي

12:10 م 01/11/2025

برلين- (د ب أ)

استأنف مطار برلين-براندنبورج في العاصمة الألمانية عملياته بشكل طبيعي اليوم السبت بعد توقف مؤقت مساء أمس الجمعة نتيجة رصد طائرة مسيّرة.

وأكد متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه "لا توجد حاليا أي قيود مفروضة" على حركة الطيران.

وكانت حركة الطيران قد توقفت لمدة تقل عن ساعتين مساء أمس، وتم تحويل عدد من الرحلات الجوية.

ولتعويض التأخير، تم تمديد ساعات التشغيل المعتادة للمطار، حيث سُمح للطائرات بالإقلاع حتى الساعة الثانية صباحا (00ر01 بتوقيت جرينتش) والهبوط طوال الليل. وقد استفادت خمس طائرات مغادرة من هذا الاستثناء.

وتتزايد الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيّرة مجهولة المصدر. ففي مطار ميونخ، ثاني أكبر مطار في ألمانيا، تسببت وقائع مماثلة في اضطرابات خلال مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

