إسرائيل: وقف النار بغزة سيبدأ خلال 24 ساعة بعد اجتماع الحكومة اليوم

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي شوش بيدروسيان في بيان، الخميس، إن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ خلال 24 ساعة من اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في وقت لاحق من اليوم.

وأشار بيدروسيان، إلى أنه بعد تلك المهلة ستبدأ فترة زمنية مدتها 72 ساعة التي سيتم فيها إطلاق سراح الأسرى من غزة وإعادتهم إلى إسرائيل.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساء اليوم.